Für die Ukraine geht es in diesen Tagen um viel: Kommt ein Diktatfrieden, setzt sich der Krieg weiter fort oder ist vielleicht doch eine langfristig tragfähige Lösung in Sicht? Einige Rüstungsaktien haben in den vergangenen Wochen nachgegeben. Doch unabhängig von den aktuellen Friedensverhandlungen sieht es danach aus, als müsste vor allem Europa auch in den kommenden Jahren massiv in militärische Kapazitäten investieren. Wir erklären, warum und stellen spannende Aktien vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...