Wow, was für ein Mega-Deal. Es ist meine wertvollste Position im Depot: Netflix akquiriert das Hollywood-Studio Warner Bros. Discovery für 83 Milliarden Dollar und formt einen Streaming-Giganten, der kaum einholbar erscheint. Am Freitag kündigten beide Unternehmen das an. Die Übernahme des Fernseh- und Filmstudios mit der Streamingtochter HBO Max wird den weltweit größten Streamer Netflix stärken. Nur YouTube kommt auf ein größeres Publikum, wobei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.