Wow, was für ein Mega-Deal. Es ist meine wertvollste Position im Depot: Netflix akquiriert das Hollywood-Studio Warner Bros. Discovery für 83 Milliarden Dollar und formt einen Streaming-Giganten, der kaum einholbar erscheint. Am Freitag kündigten beide Unternehmen das an. Die Übernahme des Fernseh- und Filmstudios mit der Streamingtochter HBO Max wird den weltweit größten Streamer Netflix stärken. Nur YouTube kommt auf ein größeres Publikum, wobei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
