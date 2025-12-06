St. Gallen / Basel - Helvetia Holding und Baloise Holding haben ihre Fusion abgeschlossen und bilden ab sofort die Helvetia Baloise Holding. Mit der Zusammenlegung der beiden traditionsreichen Versicherungsgruppen entsteht der grösste Allbranchenversicherer in der Schweiz. Alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden seien erteilt, sodass der Zusammenschluss am Freitag vollzogen werden konnte, teilten die beiden Gesellschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
