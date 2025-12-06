St. Gallen / Basel - Helvetia Holding und Baloise Holding haben ihre Fusion abgeschlossen und bilden ab sofort die Helvetia Baloise Holding. Mit der Zusammenlegung der beiden traditionsreichen Versicherungsgruppen entsteht der grösste Allbranchenversicherer in der Schweiz. Alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden seien erteilt, sodass der Zusammenschluss am Freitag vollzogen werden konnte, teilten die beiden Gesellschaften ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.