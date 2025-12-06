Bioxyne beginnt mit der Auslieferung von GMP-konformen MDMA-Kapseln - ein weiterer Schritt zur Erweiterung seines therapeutischen Portfolios

Anzeige / Werbung

Bioxyne beginnt mit der Auslieferung von in Australien hergestellten GMP-konformen MDMA-Kapseln und erweitert gleichzeitig sein reguliertes Portfolio mit einem Liefervertrag für medizinisches Cannabis nach Deutschland.

Bioxyne Limited (WKN A1JWM6, ISIN AU000000BXN6, ASX:BXN) hat mit der Auslieferung von in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln an klinische Studien und zugelassene verschreibende Ärzte begonnen. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) im Segment psychedelischer und regulierter medizinischer Substanzen tätig und erweitert sein Portfolio - zuletzt mit einem Liefervertrag für GMP-zertifiziertes medizinisches Cannabis nach Deutschland. Die aktuelle MDMA-Lieferung markiert einen weiteren operativen Fortschritt in einem Pharmasegment, das international zunehmend strukturiert wird.

Erste Lieferungen in einem regulierten Umfeld

Die nun gelieferten MDMA-Kapseln wurden nach GMP-Standards hergestellt und sind für die Behandlung von therapieresistenten posttraumatischen Belastungsstörungen vorgesehen. Die Lieferungen erfolgen an laufende klinische Programme sowie an zugelassene verschreibende Ärzte in den Bundesstaaten Queensland und Victoria. Mit der Erfüllung seiner ersten Aufträge stellt Bioxyne unter Beweis, dass seine Produktions- und Qualitätsstrukturen in der Lage sind, eine GMP-zertifizierte regulierte Versorgung sicherzustellen. Gleichzeitig sammelt das Unternehmen praktische Erfahrungen in einem Therapiebereich, der an der Schnittstelle zwischen Forschung, Regulierung und medizinischer Anwendung liegt.

Erweitertes Produktportfolio: Medizinisches Cannabis plus MDMA

Eine frühzeitige Präsenz in einem streng regulierten Segment kann sich strategisch auszahlen, da die internationale Nachfrage nach standardisierten Wirkstoffen für kontrollierte Therapien steigt. Die parallelen Aktivitäten im Bereich medizinisches Cannabis - einschließlich Exporten nach Deutschland - veranschaulichen den Ansatz von Bioxyne, mehrere regulierte Märkte von einer konsolidierten Produktionsbasis aus zu bedienen. Wie schnell sich die Rahmenbedingungen weiterentwickeln werden und welche Rolle therapeutische Psychedelika in Zukunft in der klinischen Praxis spielen werden, hängt weiterhin von regulatorischen Entscheidungen und den evidenzbasierten Ergebnissen ab. Bioxyne bewegt sich in diesem Umfeld mit einem klar definierten Fokus und einer wachsenden operativen Basis vorwärts.

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/ irw-news-bioxyne-limited-bioxyne-launches-australian-manufactured-gmp-mdma-capsules-for-delivery-to-clinical-trials-in-victoria-and-authorized-prescribers-in-queensland/4947508/

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

