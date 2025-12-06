Am Freitag stiegen die Aktien von Alzchem Group um 7,58 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 144,80 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 145,20 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine beeindruckende Entwicklung: Mit einem Plus von 12,42 Prozent sicherte sie sich einen guten vierten Platz im SDAX, lediglich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.