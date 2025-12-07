Der maximale Gesamtgewinn von 35,10 Prozent konnte bei diesem RuMaS Tading-Tipp im Wochenverlauf nicht gesteigert werden, aber insbesondere im Wochenchart sieht das Bild der Aktie bullish aus. Setzt sich nach einer Verschnaufpause der Aufwärtstrend über die Marke von 60,00 Euro fort, kann es im Anschluss weiter bis auf 65,00 Euro aufwärts gehen. Die RuMaS-Handelsstrategie basiert auf exklusiven Aktientipps mit klar definierten Einstiegspunkten und ...

