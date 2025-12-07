Abu Dhabi - McLaren-Pilot Lando Norris ist neuer Formel-1-Weltmeister. Dem Briten reichte am Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi ein dritter Platz zu seinem ersten Titelgewinn. Das Rennen konnte Max Verstappen für sich entscheiden, dem aber am Ende zwei Punkte auf Norris zum Titelgewinn fehlten. Oscar Piastri (McLaren) komplettierte auf Platz zwei das Podium.



Das Rennen begann mit einer spannenden Ausgangslage, da Verstappen auf der Pole-Position stand und Norris von Platz zwei ins Rennen ging. Verstappen führte das Rennen von Beginn an, während Norris sich in den ersten Runden gegen Angriffe von Charles Leclerc (Ferrari) verteidigen musste. Im Verlauf des Rennens stabilisierte sich der Abstand zwischen Norris und Leclerc aber, während Verstappen seine Führung weiter ausbaute. Am Ende blieb es bei der für McLaren vorteilhaften Konstellation.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Leclerc, George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) und Lewis Hamilton (Ferrari). Oliver Bearman (Haas) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) auf dem zehnten Platz einen Punkt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur