Am 16. November hatten wir im RuMaS Express-Service die Frage aufgeworfen, ob die Korrektur der PVA TePla-Aktie beendet sei. Im dazugehörigen Bericht wurde erläutert, dass der Kurs nach einer Korrektur von 35 Prozent an der 200-Tage-Linie angekommen war. Dabei wurde betont, dass eine Kurserholung zu erwarten sei, sofern diese Unterstützung hält. Die Unterstützung hat ihren Dienst nicht verweigert, RuMaS hat - wie bereits mehrfach in den vergangenen ...

