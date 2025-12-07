Dieser RuMaS Börsentipp wurde im Wochenverlauf in der Gewinnzone ausgestoppt, maximal war ein Aktiengewinn von 10,42 Prozent möglich. Vom Tief am Mittwoch hat sich die Aktie leicht erholt, aus charttechnischen Gesichtspunkten gibt es aktuell Luft bis auf 5,86 Euro nach oben. Dass ist aus unserer Sicht für einen Neueinstieg zu wenig, zumal bei einem Rutsch unter die Unterstützung 10 Prozent Verlust möglich sind.RuMaS bietet exklusive Aktientipps mit ...

