"Grün" ist an der Börse längst kein Qualitätsmerkmal mehr, sondern eine Mindestanforderung. Doch wer blind in alles investiert, was ein Solarpanel oder ein Windrad im Logo trägt, hat 2025 oft Lehrgeld bezahlt. Der Sektor differenziert sich aus: Auf der einen Seite stehen die industriellen Schwergewichte, die mit Preiskriegen und Lieferketten kämpfen. Auf der anderen Seite entstehen spezialisierte Finanzierer, die genau diese Lücken schließen und dabei oft profitabler arbeiten als die Hersteller selbst. Wer echte Erträge sucht, muss heute selektieren: Zwischen Masse, Turnaround und intelligenter Nische.

Den vollständigen Artikel lesen ...