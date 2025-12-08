Die Aktie von Siemens Energy ist nicht zu bremsen. Analysten äußern sich begeistert zum DAX-Konzern. Die Perspektiven für die kommenden Jahre sind glänzend und bald könnten die 2.000 % Rendite erreicht werden. Noch nicht vom KI-Energie-Boom in den USA profitiert, hat die Aktie von First Hydrogen. Dabei will man SMR-Atomreaktoren effizienter und sicherer machen. Zudem profitieren die Nordamerikaner von dem Willen der dortigen Regierungen, bei dem Thema Vollgas zu geben. Operatives Vollgas vermisst man bei Nel schon länger. Umsatzwachstum und Auftragseingang bringen keine Kursfantasie. Kann eine neue Initiative der EU der Wasserstoff-Branche neuen Schwung verleihen?

