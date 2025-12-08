Der DAX hat am Freitag weitere Zugewinne verzeichnen können. Er verabschiedete sich mit einem Tagesplus von 0,6 Prozent auf 24.028,14 Zählern ins Wochenende. Zum Start in die neue Woche dürfte er zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen zwei Punkte tiefer auf 24.026 Punkte.Der Fokus liegt in dieser Woche auf der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am heutigen Montag ist es auf der Terminseite weiter sehr ruhig. Stabilus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...