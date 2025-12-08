Basel - Helvetia und Baloise haben am 5. Dezember 2025 ihren Zusammenschluss erfolgreich vollzogen. Das neu entstandene Unternehmen Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und nimmt gleichzeitig eine führende Marktposition in Europa ein. Die heute publizierten Pro-Forma-Finanzinformationen (PFFI) zeigen wesentliche rechnungslegungsbezogene Auswirkungen der Fusion auf. Die strategische Ausrichtung sowie die finanziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
