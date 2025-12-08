Marktbericht für 08. Dezember 2025: Die neue Handelswoche beginnt an den europäischen Märkten mit einer ruhigen, aber konstruktiv gefärbten Stimmung. Der DAX setzte am Freitag seinen Erholungstrend fort und schloss bei 24.028 Punkten, getragen von einer insgesamt freundlichen Marktbreite. Der Start in den Montag dürfte stabil verlaufen, auch wenn der Rentenmarkt erneut belastet: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,80 Prozent und erreichte damit ein Niveau, das zuletzt im Frühjahr überschritten wurde. Trotz dieses Drucks auf zinssensible Sektoren bleibt das Sentiment im Aktienmarkt ...

