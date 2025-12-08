Donald Trump will persönlich an der Entscheidung der US-Regierung zur Übernahme von Warner Brothers durch Netflix beteiligt sein. Der Präsident steht einem unterlegenen Rivalen nahe. Laut US-Präsident Donald Trump könnte der hohe Marktanteil von Netflix im Streaming-Geschäft ein Problem bei den Übernahmeplänen für das Hollywood-Studio Warner Brothers sein. Er verwies auf die anstehende Wettbewerbsprüfung und sagte, er werde auch in die Entscheidung ...

