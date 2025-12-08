Mitteilung der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG:

4%-Anleihe 16/26, ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM

4%-Anleihe 17/27, ISIN: DE000A2E4PH3 | WKN: A2E4PH

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) empfiehlt Gläubigern der Anleihen 2016/2026 und 2017/2027 der Deutschen Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG (Deutsche Bildung Studienfonds), dem Vorschlag zuzustimmen, die Konditionen der Anleihen zu ändern.

Hierzu findet aktuell eine Abstimmung ohne Versammlung statt, konkret seit dem 3. Dezember bis zum 10. Dezember 2025.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...