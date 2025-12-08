Evotec hat den Verkauf des Just-Evotec Biologics-Standorts in Toulouse samt unbefristeter Lizenz für die kontinuierliche Biologika-Herstellung an Sandoz abgeschlossen. Das Paket bringt >650 Mio. US-$ potenziell plus Umsatzbeteiligungen an bis zu zehn Biosimilars - davon sechs mit zusammen >90 Mrd. US-$ Netto-Umsatz der Originatoren. Der Schritt schärft das Profil: Weniger kapitalintensiv, höhere Skalierbarkeit, mehr Monetarisierung der Technologie, statt Fabriken selbst zu schultern. Starker Validierungseffekt: J.POD wird zum Industriestandard in spe Mit Sandoz holt sich Evotec die bestmögliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
