Das Börsenjahr 2025 hat viele Gewinner, aber auch Verlierer hervorgebracht. Haussierende Rohstoffmärkte und Projektfortschritte haben zu Beginn des Jahres zu einem Kurssprung des kanadischen Rohstoffunternehmens Power Metallic Mines geführt. Im Dezember hat der Kurs korrigiert, der Aufwärtstrend setzte sich jedoch schnell getragen durch gute Bohrergebnisse fort. Ohnehin verfügen die Kanadier über eine der größten polymetallischen Lagerstätten Nordamerikas, was viele bekannte Investoren in diesem Jahr zum Einstieg verlockte. Ebenfalls lohnt der Blick auf die Turnaround-Wetten mit Übernahmefantasie wie Evotec und Puma.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalerhöhungen.de