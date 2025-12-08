In der vergangenen Handelswoche hat Rio Tinto seinen Kapitalmarkttag abgehalten. Der neue CEO Simon Trott kündigte dabei keinerlei sonderlich spannende neue Projekte an, sondern will eher, dass sich das Unternehmen vor allem auf Effizienzprogramme fokussiert. Im Zuge dessen haben die meisten Analysten ihre Einschätzungen bestätigt. So etwa auch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Deren Experte sieht den fairen Wert nun bei 7.100 Britische Pence (umgerechnet 81,25 Euro). Zuvor lag sein Ziel noch ...

