TKMS hat für das vorläufige Geschäftsjahr 2024/25 solide Ergebnisse in allen wichtigen Kennzahlen geliefert und sowohl die Konsensschätzungen als auch unsere eigenen Schätzungen bezüglich Umsatz, Margen und Liquidität übertroffen. Der Umsatz von 2,17 Mrd. EUR und das bereinigte EBIT von 131 Mio. EUR lagen über den Erwartungen, während der starke freie Cashflow von 784 Mio. EUR die Stärke der Anzahlungen und den beschleunigten operativen Hebel unterstrich. Der Auftragseingang von 8,77 Mrd. EUR hat den Auftragsbestand auf 18,2 Mrd. EUR erhöht (> 8-fache des Umsatzes !), was die Sichtbarkeit bis weit in die 2030er Jahre sichert und eine starke Ausführung in Kiel und Wismar bestätigt, mit weiterem Potenzial durch eine mögliche Integration der German Naval Yards. Die Prognose für 2025/26 entspricht den Erwartungen, jedoch erscheint die mittelfristige Prognose angesichts mehrerer bedeutender Tender als zu konservativ. Aufgrund eines klaren Übertreffens der Erwartungen, einer verbesserten Mischung, strukturellem Margenpotenzial und mehreren bevorstehenden Katalysatoren erhöhen wir unser Kursziel auf 102,00 EUR (von 100,00 EUR). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa





© 2025 mwb research