NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A2LQ884