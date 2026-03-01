Die Auto1 Group hat jüngst mit beeindruckenden Geschäftszahlen auf sich aufmerksam gemacht. Sowohl die Verkäufe als auch der Bruttogewinn und das EBITDA erreichten Rekordwerte. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seinen Marktanteil weiter ausbauen, was die Position als führender Akteur im Bereich des Gebrauchtwagenhandels unterstreicht.Die positive Entwicklung wurde von mehreren Analysten bestätigt: Insgesamt sechs Experten bekräftigten ihre Kaufempfehlung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.