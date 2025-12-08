Die Aktien der Autobranche leiden und die der Zulieferer mit. Und dennoch gibt es Ausnahmen. Eine davon ist die Schaeffler-Aktie. Durch die Kooperation mit Helsing wird sie für die Drohnenproduktion wichtig. Seit Juli befindet sie sich in einem starken Aufwärtstrend; am Montag verbessert sie sich aktuell um +1,8% und steht bei 7,80 €. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf? Ausbau des Militärgeschäfts Schaeffler gehört weltweit zu den größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...