Der australische Spezialist für Drohnenabwehrsysteme zeigt aktuell eine beeindruckende Dynamik am Aktienmarkt. Innerhalb von nur zwei Tagen konnte das Unternehmen - ausgehend vom Schlusskurs der vergangenen Woche - einen Kurszuwachs von 20 Prozent verzeichnen. Das am letzten Sonntag auf 1,90 Euro angehobene Kursziel wurde bereits am Dienstag um 10 Cent überschritten. Damit war in nur einem Monat ein Aktiengewinn von bis zu 91,90 Prozent möglich. ...

