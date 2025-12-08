München (ots) -Erfolgreiche Rekordjagd! Joyn erreicht im November 2025 herausragende 12,4 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite Zuschauer ab 3 Jahre). Damit landet der ProSiebenSat.1-Superstreamer mit 1,8 Millionen User:innen Vorsprung deutlich vor RTL+. Im bisher stärksten Monat seiner Geschichte wächst Joyn um 104 Prozent im Vergleich zum November 2024. Auch bei der Watchtime wächst Joyn live und on Demand um beeindruckende 44 Prozent.*Henrik Pabst, als Chief Content Officer verantwortlich für alle Inhalte der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Joyn knackt die 12-Millionen-Marke - und das kurz nachdem wir im Oktober die Elf-Millionen-Hürde genommen haben. Das deutsche Streaming-Publikum beschert uns starkes Wachstum im Bereich Live-TV über unsere großen Marken SAT.1 und ProSieben und sogar noch stärkeres Wachstum on Demand. Das zeigt in aller Deutlichkeit: Wir haben das größte und vielfältigste kostenlose Programmangebot in den wichtigen Genres Reality, deutsche Fiction und Show."Die stärksten Joyn-Inhalte im November sind die Reality-Hits "Das große Promibüßen" und Forsthaus Rampensau, die deutschen Serien-Highlights "Der letzte Bulle" mit Henning Baum, "Frier&50" von und mit Annette Frier und "Die Landarztpraxis" sowie der Alltime-Publikumsliebling "The Voice of Germany".*alle Werte im Vergleich zum VorjahresmonatBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.12.2025; Joyn: internal Data. (05.12.2025);Pressekontakt:Eva GradlCvD Communications JoynTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6174499