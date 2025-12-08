Köln (ots) -- RTL+ ist im November die Nr. 1 der privaten TV-Streamer bei 14-49 und 14-29- RTL+ stellt 10 der 25 erfolgreichsten privaten Programmmarken- Sendergruppe RTL Deutschland verzeichnet Zuwächse in allen relevanten ZielgruppenRTL+ behauptet im November 2025 seine Position als klarer Marktführer im privaten TV-Streamingsegment mit einer Top-Performance in den relevanten Zielgruppen: Bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht RTL+ in der AGF-Ausweisung ein Nutzungsvolumen von 45,27 Millionen Stunden, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 19,22 Millionen Stunden nach Total Streaming. Auch im VOD-Bereich führt RTL+ in beiden Zielgruppen das Feld der privaten TV-Streaminganbietern an - mit einem Nutzungsvolumen von 44,44 Millionen Stunden bei den 14- bis 49-Jährigen und 18,85 Millionen Stunden bei den 14- bis 29-Jährigen.Mit einer kumulierten Nettoreichweite von 10,65 Mio. Menschen erreicht RTL+ bereits im dritten Monat in Folge über 10 Mio. Nutzer - mit einer Steigerung um 40 Prozent gegenüber dem bereits starken Vorjahresmonat (7,59 Mio.)1.In den Census+ Monatscharts (https://media.rtl.com/meldung/Reality-Power-weiter-auf-Erfolgskurs-RTL-behauptet-sich-im-November-stark-in-den-Census-Rankings/) platzieren sich im November neun Titel der RTL-Gruppe in den Top 25 aller Anbieter und sichern RTL+ damit trotz vergrößertem Marktumfeld eine starke Sichtbarkeit unter den meistgesehenen Videos des Monats.Die Programmmarken der RTL-Gruppe dominieren im November erneut das private VOD-Ranking: 10 Programmmarken der Top 25 kommen von RTL, mit "ntv Nachrichten", "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" und "Temptation Island" platzieren sich drei RTL-Programmmarken in den Top 5.Die Sendergruppe RTL Deutschland kann im November Zuwächse in allen relevanten Zielgruppen verzeichnen und legt besonders bei den jungen Zuschauern deutlich zu (MA 14-59: 26,4 %, +0,7 PP; MA 3+: 21,3 %, +0,1 PP; MA 14-49: 28,2 %, +1,0 PP).Der Sender VOX steigert sich im November 2025 einmal mehr deutlich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: In der Zielgruppe 14-59 legt der Sender um 0,3 Prozentpunkte zu und sichert sich mit 5,9 Prozent Marktanteil zudem Platz 2 unter den Privatsendern. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbucht VOX ein starkes Plus von 0,5 Prozentpunkten (MA: 6,5 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. NITRO wächst im Vergleich zum November 2024 bei den 14- bis 59-Jährigen um 0,1 Prozentpunkte (MA: 2,1 %), beim Gesamtpublikum um 0,1 Prozentpunkte (MA: 1,6 %). RTL Up steigert sich in allen relevanten Zielgruppen im Vergleich zum Vorjahresmonat (MA 14-59: 2,2 %, +0,1 PP; MA 14-49: 1,8 %, +0,3 PP; MA 3+: 2,3 %, +0,1 PP). VOX Up verzeichnet bei den 14-59-Jährigen einen Zuwachs von 0,3 Prozentpunkten (MA: 1,0 %) und wächst beim Gesamtpublikum um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum November 2024 (MA: 0,6 %).1 Dieser Wert wird erreicht, obwohl es ab Mitte November bei RTL+ aufgrund technischer Probleme zu einer Mindermessung gekommen ist.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; Streaming: 01.11. - 30.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige DatenPressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6174453