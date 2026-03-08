Köln (ots) -- RTL+ belegt im VOD-Ranking bei 14-49 und 14-29 Platz 2 hinter Amazon- Starker Zuwachs um 22,8 % bei 14-29 im VOD- Nettoreichweite im Total Streaming zum sechsten Mal in Folge über 10 Mio.RTL+ verbucht auch im Februar herausragende Nutzungswerte. Zu den Treibern des RTL+ Erfolgs gehören unter anderem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", Sport-Highlights wie der "NFL Super Bowl LX" und Reality-Hits wie "Couple Challenge".Das VOD-Gesamtnutzungsvolumen liegt nach AGF-Ausweisung bei 62,56 Mio. Stunden -eine Steigerung um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den Zielgruppen 14-49 und 14-29 ist RTL+ nach VOD-Nutzungsvolumen erneut die klare Nummer 2 nach Amazon im AGF-Ranking aller Anbieter - und platziert sich damit auch im Olympia-Monat vor den öffentlich-rechtlichen Streamingangeboten. Das VOD-Nutzungsvolumen bei den 14- bis 49-Jährigen liegt bei 46,33 Mio. Stunden (+3,5 % ggü. Vorjahr), bei den 14- bis 29-Jährigen bei 19,89 Mio. Stunden (herausragende +22,8 Prozent ggü. Vorjahr). Damit wächst RTL+ in allen relevanten Zielgruppen im Vorjahresvergleich.In der kumulierten Nettoreichweite erreicht RTL+ im Februar mit 10,32 Mio. Menschen nach Total Streaming zum sechsten Mal in Folge einen zweistelligen Millionenwert.Mit 14 der 25 meistgestreamten Sendungen dominiert RTL+ auch im Februar einmal mehr mit Abstand das AGF Census+ Ranking (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fmeldung%2FRTL-weiter-auf-Erfolgskurs-mit-14-Videos-in-den-privaten-Top-25---IBES-und-Couple-Challenge-stark%2F&data=05%7C02%7C%7Ce7741dd027a847523c6c08de7ac44a1e%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C639083180641489986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=U1NXwV6zhW0Vx8Ganu7Yqi7bb0LYU04uGeJ3fZ39p2s%3D&reserved=0) der privaten Anbietern.Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking ist die RTL-Gruppe mit allein 4 Programmmarken in der TOP 10 ebenfalls wieder stark vertreten - mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf Platz 1 und "ntv Nachrichten" auf Platz 2.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; Streaming: 01.02. - 28.02.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige DatenPressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6231015