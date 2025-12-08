EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Personalie
DATAGROUP SE beruft Laura Schröder in den Aufsichtsrat
Pliezhausen, 8. Dezember 2025 - Die DATAGROUP SE ("DATAGROUP"), ein führender deutscher Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gibt heute bekannt, dass Laura Schröder, Managing Director bei KKR, mit sofortiger Wirkung durch gerichtliche Bestellung in den Aufsichtsrat des Unternehmens berufen wurde. Sie folgt auf Manfred Boschatzke, der sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum 29. November 2025 niedergelegt hat.
Laura Schröder ist seit 2021 Teil des europäischen Private-Equity-Teams von KKR, einem weltweit führenden Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Als Managing Director hat sie zahlreiche Investitionen in Deutschland, insbesondere im IT-Dienstleistungssektor, verantwortet. Ihre Karriere begann sie 2011 bei der 3i Group, bevor sie zu Advent International wechselte. Sie hat einen Masterabschluss (MA) in Banking and Finance von der Universität St. Gallen.
Im November 2025 schloss KKR durch seine Beteiligung gemeinsam mit dem Gründer und Aufsichtsratsvorsitzenden Max H.-H. Schaber eine strategische Partnerschaft mit DATAGROUP. Damit unterstützt KKR das Wachstum des Unternehmens und stärkt dessen Position als einer der führenden Anbieter sicherer und souveräner IT-Services.
