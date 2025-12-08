Mit knapp 4.200 US-Dollar notiert der Goldpreis auf einem komfortablen Niveau. Im Goldsektor (und nicht nur dort) wartet man gespannt auf die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (10. Dezember). Wird die US-Notenbank der Erwartungshaltung des Marktes gerecht und senkt die Leitzinsen auf ihrer letzten Sitzung des Jahres um 25 Basispunkte?In den letzten Wochen gab es bezüglich des Notenbanktermins eine gewisse Unsicherheit, ob die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de