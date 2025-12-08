Mit knapp 4.200 US-Dollar notiert der Goldpreis auf einem komfortablen Niveau. Im Goldsektor (und nicht nur dort) wartet man gespannt auf die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (10. Dezember). Wird die US-Notenbank der Erwartungshaltung des Marktes gerecht und senkt die Leitzinsen auf ihrer letzten Sitzung des Jahres um 25 Basispunkte?In den letzten Wochen gab es bezüglich des Notenbanktermins eine gewisse Unsicherheit, ob die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.