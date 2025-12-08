Datum der Anmeldung:
27.11.2025
Aktenzeichen:
B7-92/25
Unternehmen:
Palo Alto Networks, Inc., Santa Clara (USA); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über CyberArk Software Ltd., Petach-Tikva (ISR)
Produktmärkte:
IT-Sicherheitsdienstleistungen; Sicherheitssoftwarelösungen; Identitätssicherheitssoftware
