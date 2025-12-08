In Zusammenarbeit mit der Slowakischen Akademie der Wissenschaften stärkt IonQ die nationale Sicherheit und die europäische Infrastruktur für die Quantenkommunikation

IonQ (NYSE: IONQ), das weltweit führende Quantenunternehmen, gab heute über seine Tochtergesellschaft ID Quantique (IDQ) die Inbetriebnahme des ersten nationalen Quantenkommunikationsnetzes der Slowakei bekannt. Das neue System wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Physik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (IPSAS) entwickelt und verfügt über eine robuste Hybridarchitektur, die darauf ausgelegt ist, die Cybersicherheitsinfrastruktur des Landes zu stärken und die europäischen Quanten-Digitalprogramme zu unterstützen.

Das Projekt "Slovak Quantum Communication Infrastructure" (skQCI) stellt einen wichtigen Meilenstein für den Beitrag der Slowakei zur Initiative "European Quantum Communication Infrastructure" (EuroQCI) dar, deren Ziel es ist, ein sicheres, quantenresistentes Kommunikationsnetz zu schaffen, das alle Mitgliedstaaten und Gebiete der Europäischen Union (EU) abdeckt. Durch die landesweite Integration quantensicherer Technologien wird die Slowakei die Sicherheit ihrer wichtigsten Institutionen unmittelbar stärken.

"Das skQCI-Projekt ist ein strategischer Meilenstein für die Stärkung der digitalen Souveränität der EU", sagte Niccolo de Masi, Vorsitzender und CEO von IonQ. "Durch die Kombination der quantensicheren Netzwerkfunktionen von IonQ mit der wissenschaftlichen Führungsrolle der Slowakischen Akademie der Wissenschaften bauen wir ein sicheres, widerstandsfähiges und hochmodernes Quanten-Kommunikationsnetz auf, das als Vorbild für Europa dienen kann."

Das System wird mehrere Standorte in Ballungsräumen und abgelegenen Gebieten über eine hochmoderne QKD-Architektur (Quantum Key Distribution) miteinander verbinden und so einen sicheren Datenverkehr zwischen vier strategischen Standorten gewährleisten. Dieser Ansatz wird durch ein hybrides QKD-PQC-System (Post-Quantum Cryptography) für länderübergreifende Verbindungen ergänzt.

"Die Zusammenarbeit bei dieser Initiative bringt die Slowakei nicht nur an die Spitze der Quantenkommunikation in Europa", sagte Mario Ziman, Direktor am Institut für Physik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, "sondern zeigt auch praktische Anwendungsfälle für die Integration innovativer Quantentechnologien in kritische nationale Institutionen."

Unter der Leitung von IPSAS, der führenden wissenschaftlichen Forschungseinrichtung des Landes, und mit Unterstützung des Slowakischen Nationalen Zentrums für Quantentechnologien (QUTE.sk) unterstreicht das Projekt das Engagement der Slowakei für die Stärkung ihrer strategischen Forschungs- und Cybersicherheitsinfrastruktur. Im Großraum Bratislava wird die skQCI-Initiative hochrangige Institutionen der Slowakei sicher miteinander verbinden, darunter das Büro des Präsidenten (Präsidentenpalast), die Einrichtungen der Nationalen Sicherheitsbehörde und der Quantum Pavillon der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.

Diese Einrichtung baut auf der kürzlich erfolgten Einführung des Geneva Quantum Network von IonQ in der Schweiz auf, das Akteure aus Wissenschaft, Regierung und Industrie miteinander verbindet. Dies unterstreicht auch das Engagement von IonQ in Europa, das sich in der kürzlich erfolgten Ankündigung, Italien durch die Q-Allianz mit der italienischen Regierung zu einem Quanten-Hub zu machen, in der Ernennung von Oxford zum EMEA-Hauptsitz von IonQ sowie in der Ernennung zum wichtigsten Quantenpartner für das National Quantum Center of Excellence in Korea widerspiegelt.

Über IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist das weltweit führende Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt anbietet. Die neueste Generation der Quantencomputer von IonQ, IonQ Tempo und IonQ Forte Enterprise, sind die aktuellsten hochmodernen Systeme, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca und NVIDIA dabei unterstützen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen. Das Unternehmen erreichte eine Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,99 und stellte damit im Jahr 2025 einen Weltrekord in der Quantencomputerleistung auf.

Das Unternehmen beschleunigt seine Technologie-Roadmap und beabsichtigt, bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt zu bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. Die Fortschritte von IonQ im Bereich der Quantennetzwerke positionieren das Unternehmen als führend beim Aufbau des Quanteninternets.

IonQ unterhält Niederlassungen in Maryland, Washington, Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Großbritannien, Toronto, Südkorea, Schweden und der Schweiz. Die innovative Technologie und das rasante Wachstum des Unternehmens wurden in den Listen "Fortune Future 50", "Newsweek's 2025 Excellence Index 1000" und "Forbes' 2025 Most Successful Mid-Cap Companies" gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputer zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Über das Institut für Physik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften

Das Institut für Physik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften ist die führende wissenschaftliche Einrichtung der Slowakei und fördert Spitzenleistungen in der interdisziplinären Grundlagen- und strategischen Forschung. Mit mehr als 25 Jahren engagierter Forschung im Bereich der Quantentechnologie trägt IPSAS zur technologischen Führungsrolle und Innovationskraft der Slowakei bei. IPSAS ist bekannt für seine theoretischen Errungenschaften in den Bereichen Algorithmen für Quantenklonen und -programmierung, Protokolle für die geheime Quantenkommunikation und quantenunterstützte Wahlen. Vor kurzem hat IPSAS ein experimentelles Programm zur Quantenkommunikation initiiert, um das Portfolio und das Fachwissen des Landes im Bereich der erfolgreichen Einführung von Quantentechnologien und -innovationen zu stärken. Seit 2022 ist IPSAS Mitglied des Slowakischen Nationalen Zentrums für Quantentechnologien.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Manche der zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennen. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Begriffe "Aufbau", "Beschleunigung", "Position" und andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen umfassen auch solche, die sich auf die Quantencomputing-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ beziehen; die Technologie von IonQ, die den kommerziellen Quantenvorteil vorantreibt oder in Zukunft skalierbares, fehlertolerantes Quantencomputing ermöglicht; die Notwendigkeit, die Effektivität und die zukünftigen Auswirkungen der heute verfügbaren Angebote von IonQ; sowie die Skalierbarkeit, Genauigkeit, Effizienz, Realisierbarkeit, Zugänglichkeit, Effektivität, Bedeutung, Zuverlässigkeit, Leistung, Geschwindigkeit, Wirkung, Praktikabilität, Durchführbarkeit und Marktreife der Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, darunter unter anderem: die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen, technischen Roadmaps und andere Vorstellungen umzusetzen; Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; die Fähigkeit von IonQ, Werte zu liefern, und die Fähigkeit der Kunden, Werte aus den Angeboten von IonQ zu schöpfen; die Fähigkeit von IonQ, schnellere und präzisere Gatter mit weniger Fehlern zu liefern, die Informationsübertragung und Netzwerkgenauigkeit zu verbessern oder Rauschen und Fehler zu reduzieren; die Fähigkeit von IonQ, effektiv an staatliche Stellen und große Unternehmen zu verkaufen; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Geschäftstätigkeit von IonQ und seinen Lieferanten auswirken; die Fähigkeit von IonQ, Partnerschaften und Chancen zu erkennen und zu realisieren sowie neue und bestehende Kunden einzubinden; die Fähigkeit von IonQ, neue Märkte effektiv zu erschließen; die Fähigkeit von IonQ, Dienstleistungen und Produkte innerhalb der gegenwärtig vorgesehenen Zeitrahmen zu liefern; IonQs Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; die Unfähigkeit der Zulieferer von IonQ, Komponenten, die den Erwartungen entsprechen, termingerecht zu liefern; Änderungen der Ausgaben oder der Politik der US-Regierung, die sich auf die Kunden von IonQ auswirken könnten; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Patente von IonQ auswirken; sowie die Fähigkeit von IonQ, den Patentschutz für seine Produkte und Technologien aufrechtzuerhalten oder zu erlangen, und zwar in einem Umfang, der ausreichend ist, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind, sorgfältig abwägen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten periodischen Finanzberichts (10-Q oder 10-K) von IonQ beschrieben sind, den IonQ bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Diese Unterlagen benennen und behandeln weitere wichtige Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Den Lesern wird empfohlen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Garantie dafür, dass es seine Erwartungen erreichen wird. IonQ behält sich das Recht vor, die in den erteilten Patenten beschriebenen Erfindungen in Zukunft zu nutzen oder anderweitig anzuwenden, oder dies zu unterlassen.

