PTA-News: MERITU AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2024

MERITU AG: vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2024

Köln (pta000/08.12.2025/13:10 UTC+1)

Die MERITU AG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn Abgeschlossen. Nach den vorläufigen Zahlen, die noch dem Vorbehalt abweichender Bewertungsansätze und dem Vorbehalt der Abschlussprüfung unterliegen, wurde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 146.656 Euro ermittelt.

Der Jahresabschluss wurde auch komplett auf der Webpage des Unternehmens veröffentlicht.

Es ist ferner geplant den Unternehmenssitz von Köln nach Frankfurt zu verlegen, da dies organisatorisch sowie logistisch deutlich mehr Vorteile für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens bietet.

Köln, 08.12.2025 Der Vorstand

Über MERITU AG

Die MERITU-Gruppe ist derzeit in den Bereichen Medienwerbung (Digital-out-of-Home Marketing, "DOOH") und innovative Datenbanklösungen sowie Beratung tätig. Mit einem starken Fokus auf hochwertiges Marketing und innovativen Lösungen verzeichnete die MERITU-Gruppe 2024 gute Profitabilität in diesen Geschäftsbereichen. Das Unternehmen verfügt durch die handelnden Personen über ausgezeichnete Kontakte und Erfahrungen in den beiden Märkten Europa und China.

Unsere Planung für das laufende Jahr und die Zukunft besteht darin, neben dem weiteren profitablen Ausbau der bestehenden Aktivitäten den Brückenschlag zwischen China und Europa wirtschaftlich weiter erfolgreich zu festigen durch ein innovatives Konzept mit der dazugehörigen Technologie im Bereich Big Data.

ISIN(s): DE000A401X95 (Aktie)

