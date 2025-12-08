© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Für Morgan Stanley gilt: Für alles gibt es einen fairen Preis - und dieser ist bei der Tesla-Aktie vollständig eingepreist.Andrew Percoco kommt zu dem Schluss, dass die aktuellen Bewertungskennzahlen eine Kaufempfehlung nicht mehr rechtfertigen. Er rechnet für die Tesla-Aktie bis 2026 mit einem "volatilen Handelsumfeld". Der neue Analyst der Bank für die Tesla-Aktie legt sowohl bullishe als auch bearishe Alternativszenarien vor. Im bullishen Szenario trotzt Tesla der aktuellen EV-Flaute, bringt Robotaxi und Optimus auf Kurs und zündet eine Wachstumsrakete. Nach Percocos Rechnung könnte die Aktie dann bis 20230 auf 860 US-Dollar Dollar steigen, ein Plus von 89 Prozent. …