Die Aktie von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) notiert aktuell bei 68 EUR - und damit auf einem Niveau, das die hohen Erwartungen widerspiegelt. Während das Unternehmen starke Zahlen und einen Rekord-Auftragsbestand präsentiert, sorgt der verhaltene Ausblick für 2026 für Nervosität. Die Anleger stehen vor der Frage: Befindet sich TKMS im Beginn einer Rüstungs-Superzyklus-Rallye oder kühlt der Hype früher ab, als gedacht?Rekordjahr 2025 - ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.