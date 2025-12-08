Mit dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident im Januar 2025 hat sich die Verteidigungspolitik in der Welt geändert. Die Vorgabe, dass alle NATO-Staaten ihre Rüstungsbudgets deutlich aufstocken müssen, sorgte vor allem bei europäischen Unternehmen der Rüstungsbranche für Auftragsfantasie. Anleger profitierten mit dem European Defence Index. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft sich heute Nachmittag zu Gesprächen mit den westlichen Partnern in London. An den Beratungen über ...

