Electra bietet über seinen kostenpflichtigen Ladetarif nun in Deutschland auch den Zugang zu den Ladesäulen der ChargeLeague-Mitglieder. Für 9,99 Euro im Monat kostet die Kilowattstunde bei Electra 39 Cent, während bei Ionity, Fastned und Atlante 64 Cent fällig werden. Zugleich hat das Unternehmen den Ad-hoc-Preis an den eigenen Schnellladesäulen deutlich erhöht. Bereits im Frühjahr gab die Lade-Allianz ChargeLeague (ehemals Spark Alliance) bei der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.