Electra bietet über seinen kostenpflichtigen Ladetarif nun in Deutschland auch den Zugang zu den Ladesäulen der ChargeLeague-Mitglieder. Für 9,99 Euro im Monat kostet die Kilowattstunde bei Electra 39 Cent, während bei Ionity, Fastned und Atlante 64 Cent fällig werden. Zugleich hat das Unternehmen den Ad-hoc-Preis an den eigenen Schnellladesäulen deutlich erhöht. Bereits im Frühjahr gab die Lade-Allianz ChargeLeague (ehemals Spark Alliance) bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net