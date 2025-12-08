Der zu Aldi Süd gehörende Discounter Hofer beauftragt Allego damit, bis Ende 2026 ein Schnellladenetz an knapp 50 Hofer-Standorten in ganz Slowenien aufzubauen. Zum Einsatz kommen sollen - wo immer möglich - Ladestationen mit bis zu 200 oder bis zu 400 kW Ladeleistung. Hofer gibt bekannt, dass das Laden von E-Autos in Slowenien bis Ende 2026 vor fast 50 eigenen Filialen möglich sein soll - und zwar "zu wettbewerbsfähigen Preisen", wie es heißt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...