Das war stark: Zum Start in die neue Börsenwoche setzt die Aktie von Alzchem ihre Erholung fort und legt erneut deutlich zu. Die Anteilscheine des Spezialchemiekonzerns aus Trostberg profitieren dabei davon, dass Rüstungswerte erneut gesucht werden. Und als wichtiger Hersteller des Sprengstoffvorprodukts Nitroguanidin betrachten viele Marktteilnehmer Alzchem als Rüstungswert. Und im heutigen Handel kann gerade diese Branche deutlich zulegen. So gab es heute erneut positive Stimmen zu diesem Sektor. ...

