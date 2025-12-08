NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern dürfte auf vergleichbarer Basis um drei Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die im Februar anstehenden Quartals- und Geschäftsjahreszahlen./rob/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: CH0038863350

