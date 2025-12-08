Basel / St. Gallen - Nun ist es soweit: An der Schweizer Börse werden die fusionierten Versicherer Helvetia und Baloise neu als Helvetia Baloise gehandelt. Dies nachdem die Firmen den Zusammenschluss am Freitag vollzogen hatten. Entstanden ist ein Schwergewicht auf dem europäischen Versicherungsmarkt. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding startete am Montagmorgen unter dem Börsensymbol HBAN mit einem Kurs von 198,20 Franken an der Schweizer Börse ...

