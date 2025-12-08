Jüngst hat sich Medienkonzern Warner Bros. Discovery erst auf eine Übernahme durch Netflix verständigt. Nun holt Paramount Skydance mit einer Mega-Offerte zum Gegenschlag aus, könnte damit bei Warner allerdings auf wenig Gegenliebe stoßen. Die Aktie zeigt sich derweil zum Wochenstart bewegt. Es geht Schlag auf Schlag: Erst am Freitag gab Netflix bekannt, Warner Bros. Discovery zu übernehmen. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt der Streaming-Riese 27,75 Dollar pro Aktie, verteilt auf 23,25 Dollar in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
