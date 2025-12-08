"Wir sind nicht der Hemmschuh, sondern der Enabler der Elektromobilität", so Lars Jacobs bei der Jubiläumsausgabe von electrive LIVE. In der 50. Edition unserer Online-Konferenz zeigte der EnBW-Manager, wie sich der Energieversorger vom Pionier zum Taktgeber entwickelt hat - und warum jetzt nicht mehr die Frage zählt, ob E-Mobilität funktioniert, sondern wie sie massentauglich wird. In seiner Keynote unserer Konferenz blickte Lars Jacobs, Chief Commercial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net