Der Sturz eines Optimus bei einer Tesla-Präsentation hat für Aufsehen gesorgt. Denn der humanoide Roboter machte im Fallen eine auffallend menschliche Bewegung. War der Optimus am Ende gar nicht -Â KI-gesteuert -Â autonom unterwegs, wie behauptet? Als Tesla Mitte Oktober 2024 das Robotaxi Cybercab und einen selbstfahrenden Mini-Bus namens Robovan vorstellte, standen die humanoiden Optimus-Roboter des Tech-Konzerns im Mittelpunkt. Auf dem Event schenkten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.