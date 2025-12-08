Der Sturz eines Optimus bei einer Tesla-Präsentation hat für Aufsehen gesorgt. Denn der humanoide Roboter machte im Fallen eine auffallend menschliche Bewegung. War der Optimus am Ende gar nicht -Â KI-gesteuert -Â autonom unterwegs, wie behauptet? Als Tesla Mitte Oktober 2024 das Robotaxi Cybercab und einen selbstfahrenden Mini-Bus namens Robovan vorstellte, standen die humanoiden Optimus-Roboter des Tech-Konzerns im Mittelpunkt. Auf dem Event schenkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n