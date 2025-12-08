Vor der mit Spannung erwarteten nächsten Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch haben die Leitindizes in den USA heute nachgegeben. News gab es zu einer möglichen Übernahme bei Warner Brothers Discovery. Auch andere Aktien schlugen teils stark aus.Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte nachgegeben. Der Dow Jones Industrial sank um 0,7 Prozent auf 47.645 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 6.832 Zähler ein. Für den technologielastigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.