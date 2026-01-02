Shenzen - Der chinesische Autobauer BYD dürfte 2025 den Branchenpionier Tesla als weltweit grössten E-Autobauer überholt haben. Im vergangenen Jahr wurden rund 4,6 Millionen Pkw ausgeliefert, davon knapp 2,3 Millionen reine E-Autos, wie die Chinesen am Donnerstag in Shenzhen mitgeteilt hatten. Die Gesamtauslieferungszahl entspricht einem Anstieg um 7,7 Prozent zum Vorjahr sowie dem vom Unternehmen im September gesenkten Jahresziel. Die Zahl der verkauften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
