Big-oder Smallcaps | TSMC: Gute Zahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung?
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,250
|10,260
|12:05
|10,255
|10,270
|12:05
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Big-oder Smallcaps | TSMC: Gute Zahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung?
|Big-oder Smallcaps | TSMC: Gute Zahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung
► Artikel lesen
|11:33
|Nächster Erfolg für Bayer
|Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat Dicamba-Herbizide mit geringer Flüchtigkeit in 34 US-Bundesstaaten registriert. Damit kann Bayer jetzt die Markteinführung von Stryax anpeilen. Das neue Herbizid soll...
► Artikel lesen
|10:30
|Bayer rutscht ab: Ist das erst der Anfang einer Korrektur? - jetzt lesen!
|10:26
|BAYER AG steht am Wendepunkt - jetzt entscheidet sich alles
|09:15
|Aixtron Aktie: Große Chance? - Bayer, Bechtle, Borussia Dortmund, Rheinmetall und Suss MicroTec - Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Big-oder Smallcaps | TSMC: Gute Zahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung?
|Big-oder Smallcaps | TSMC: Gute Zahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung
► Artikel lesen
|11:14
|BYD knackt mit Denza Z9 jetzt vierstellige Reichweiten bei seinen Elektroautos
|10:23
|Juristische Bombe: BYD verklagt Trump - China-Gigant will alle gezahlten Autozölle zurück
|© Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA PressMit einer scharfen Klage untergräbt BYD die rechtliche Grundlage von Trumps Handelsabgaben. Der Fall könnte vor dem Supreme Court enden - und den gesamten...
► Artikel lesen
|09:50
|BYD CO LTD: Stabilität als strategische Chance
|09:21
|Märkte am Morgen: ON Semiconductor, Robinhood, BYD, Siemens Energy, TUI
|Der DAX hat einen Traumstart in die neue Handelswoche hingelegt. Der Beginn war bereits gut. Im Laufe des Tages wackelte das Plus zwar ein wenig, mit Eröffnung der Wall Street zog der DAX dann aber...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Big-oder Smallcaps | TSMC: Gute Zahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung?
|Big-oder Smallcaps | TSMC: Gute Zahlen, BYD: Klage gegen Trump, Bayer: Prognoseerhöhung
► Artikel lesen
|11:36
|Taiwan Semiconductor rises after January sales surge 37% Y/Y
|11:27
|TSMC Posts 37% Sales Growth in January as AI Investment Continues
|11:23
|Revenues soar at TSMC as AI spending mounts
|11:18
|Taiwan Semiconductor Stock Smashes 52-Week High After Blowout January Sales
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|46,195
|-0,18 %
|BYD CO LTD
|10,270
|+1,63 %
|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR
|307,00
|+2,85 %