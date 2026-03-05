Bayer hat eine gemischte, aber insgesamt stabile Ergebnismitteilung vorgelegt, mit solidem operativen Schwung im Bereich Crop Science und Pharmaceuticals, der durch Profitabilitätsdruck und anhaltende rechtliche Herausforderungen ausgeglichen wird. Starkes Wachstum bei wichtigen Markteinführungsprodukten wie Nubeqa und Kerendia half, den Druck durch Patentabläufe im Pharma-Bereich abzufedern, während Crop Science trotz eines schwächeren Umfelds im Pflanzenschutz resilient blieb. Das Unternehmen setzt seine operative Wende durch organisatorische Vereinfachungen und Kosteneinsparungen fort und verfolgt gleichzeitig eine vielschichtige Strategie zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Ausblickend wird 2026 als Übergangsjahr erwartet, da erhebliche rechtliche Auszahlungen den Cashflow belasten und vorübergehend die Verschuldung erhöhen, obwohl die zugrunde liegende operative Leistung stabil bleiben sollte. Wichtig ist, dass Fortschritte bei Vergleichen und die bevorstehende Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof die Sichtbarkeit bezüglich der rechtlichen Belastungen verbessern, was den Investmentfall über 2026 hinaus unterstützt. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von 52,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bayer-ag





© 2026 mwb research