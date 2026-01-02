Für BYD war das Jahr 2025 ein durchwachsenes Jahr: Die Absätze lagen im Dezember erneut unter dem Vorjahreswert, dennoch erreichte der chinesische E-Autoriese sein Jahresziel. Vor allem das wichtige Auslandsgeschäft wächst rasant. Im Wettbewerb mit Tesla dürfte BYD den US-Hersteller 2025 erstmals auch beim reinen E-Autoabsatz überholen.BYD hat im Dezember 2025 insgesamt 420.398 Fahrzeuge abgesetzt. Das entspricht einem Rückgang um 18,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr - bereits der vierte Monat in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär