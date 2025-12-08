KKR, eine führende globale Investmentgesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass von KKR verwaltete Fonds und Konten EPISO 6, einem von Tristan Capital Partners verwalteten Fonds, eine Gesamtkreditfinanzierung in Höhe von rund 300 Millionen Euro zur Unterstützung der kürzlich erfolgten Übernahme von easyHotel, einem führenden paneuropäischen Budget-Hotelbetreiber, bereitgestellt haben. Außerdem werden mit der Finanzierung Wachstumsinitiativen der easyHotel-Plattform gefördert, unter anderem die weitere Expansion und Investitionen in ganz Europa, neue Entwicklungsprojekte in Märkten mit hoher Nachfrage sowie Investitionen in das bestehende Portfolio.

Tristan Capital Partners, eine Private-Equity-Immobiliengesellschaft, hat easyHotel, eine der bekanntesten Budget-Hotelmarken Europas, über seinen jüngsten opportunistischen Fonds EPISO 6 im Juni 2025 für mehr als 400 Millionen Euro erworben. Der Schwerpunkt der Hotelkette liegt auf erschwinglichen, effizienten und gut gelegenen Unterkünften für Urlauber und Geschäftsreisende.

"Das easyHotel-Portfolio zeichnet sich durch die Kombination aus breiter geografischer Diversifizierung und einem bewährten Geschäftsmodell in einem der stabilsten Segmente der Hotellerie aus", so Ali Imraan, Head of European Real Estate Credit bei KKR. "Mit dieser Finanzierung unterstützen wir Tristan Capital Partners, einen bedeutenden Sponsor mit langjähriger Erfahrung in diesem Markt, bei seiner Expansion einer renommierten Marke in ganz Europa. Wir freuen uns, flexibles Kapital bereitstellen zu können, was auch unsere Überzeugung hinsichtlich des Wachstumspotenzials der Plattform und der langfristigen Stärke des europäischen Reise- und Freizeitmarktes unterstreicht."

Die gesamte Kreditfinanzierung wird durch ein diversifiziertes, aus 48 eigenen, gepachteten und Franchise-Hotels bestehendes Portfolio abgesichert, das insgesamt 4.700 Zimmer im Vereinigten Königreich, in Irland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Deutschland, Portugal, Ungarn und Bulgarien umfasst.

Tristan Capital Partners wurde von Bryan Cave Leighton Paisner beraten. KKR wurde von Linklaters beraten.

Über KKR

KKR ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Mit einer langfristigen und disziplinierten Anlagestrategie, einem hochqualifizierten Team und dem nachhaltigen Wachstum seiner Portfoliounternehmen und Communitys strebt KKR attraktive Investitionsrenditen an. KKR sponsert Investmentfonds, die in private Beteiligungen, Kredite und Sachwerte investieren, und hat strategische Partner, die Hedgefonds verwalten. Die Versicherungs-Tochtergesellschaften von KKR bieten Renten-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte an, die von der Global Atlantic Financial Group verwaltet werden. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf Aktivitäten der von KKR gesponserten Fonds und Versicherungstöchter beziehen. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com. Weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com.

Über Tristan Capital Partners

Tristan Capital Partners ist ein Immobilien-Investmentmanager, der sich auf wertsteigernde Investmentstrategien für alle Arten von Immobilien im Vereinigten Königreich und in Europa spezialisiert hat. Die paneuropäischen Immobilienfonds von Tristan beinhalten Core+-, opportunistische und Debt-Strategien mit insgesamt über 15 Milliarden Euro Assets under Management und einem treuen, aus institutionellen und privaten Anlegern bestehenden Kundenstamm. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet. Der Hauptsitz von Tristan befindet sich in London, außerdem unterhält das Unternehmen Büros in Luxemburg, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Mailand und Madrid. Tristan ist eine Tochtergesellschaft von New York Life Investments. Tristan ist durch die Financial Conduct Authority zugelassen und MiFID-konform. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tristancap.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

