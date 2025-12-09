Die Künstliche Intelligenz durchdringt die Wirtschaft und schafft einen beispiellosen Produktivitätsschub. Effizienzsteigerungen von 25 % in der Fertigung und Einsparungen von einer Billion Dollar bis 2030 in Lieferketten sind nur der Anfang. Dieses Wachstumspotenzial von bis zu 0,8 Prozentpunkten pro Jahr hebelt die Rentabilität von Pionieren und separiert sie klar vom Rest des Marktes. Wer sind die Vorreiter, die diese disruptive Kraft bereits heute anwenden und in Zukunft in konkrete Gewinne ummünzen? Drei Unternehmen zeigen den Weg: Novo Nordisk, Aspermont und die Deutsche Telekom.

